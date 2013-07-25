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تراجع مبيعات «كيا وهيونداى» فى أمريكا بنسبة 1٫1%

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تراجع مبيعات «كيا وهيونداى» فى أمريكا بنسبة 1٫1% تراجع مبيعات «كيا وهيونداى» فى أمريكا بنسبة 1٫1%

كتب : الوطن منذ 56 دقيقة

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مبيعات مجموعة «هيونداى موتور كورب» الكورية الجنوبية التى تنتج سيارات «كيا وهيونداى» فى السوق الأمريكية، تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالى. وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن المبيعات الإجمالية للسيارات فى الولايات المتحدة خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 7٫82 مليون سيارة بزيادة نسبتها 7٫5% عن نفس الفترة من العام الماضى، وفى المقابل انخفضت مبيعات سيارات «هيونداى وكيا» فى هذه السوق بنسبة 1٫1% إلى 638 ألف سيارة لتنخفض حصتها من السوق الأمريكية من 8٫9% العام الماضى إلى 8٫2% خلال النصف الأول من عام 2013.

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