"تضامن النواب" تنتقد قرار أمريكا بوقف جزء من مساعداتها لمصر

القاهرة- (أ ش أ):

انتقد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، القرار الذي صدر مؤخرًا من الكونجرس الأمريكي بوقف صرف جزء من المساعدات لمصر.

وقال القصبي، في تصريح اليوم الخميس، إن أساس العلاقات الدولية التي تتخذها القاهرة مع جميع الدول قائم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، مشيرًا إلى أن مصر لديها مصالح متبادلة مع الجميع قوامها الاحترام.

وأضاف رئيس لجنة التضامن، أن مصر دولة لها ثقلها وتحترم علاقاتها الدبلوماسية مع الدول كافة، وحريصة على إقامة علاقات شعبية وإنسانية مع الشعوب، لكنها ضد الأفكار العدائية التي تتبناها بعض المنظمات وتستهدف أمنها القومي.