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قرقاش: قطر لم توازن بين طموحها وواقعها الجغرافي

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مصراوي Masrawy

قرقاش: قطر لم توازن بين طموحها وواقعها الجغرافي

06:32 م الخميس 24 أغسطس 2017

قرقاش: قطر لم توازن بين طموحها وواقعها الجغرافي

وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش

كتب - علاء المطيري: 

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إنه كان يجب على قطر أن توزان طموحها وواقعها في إدارة الأزمة الحالية، مشيرًا إلى موقعها الجغرافي كدولة خليجية ونظامها الوراثي، أساسيات غابت تمامًا في المأزق الحالي.

وتابع في سلسلة تدوينات على "تويتر"، الخميس: " قطر صعدت من موقفها بالتصريح عن توجهات كانت تضمرها سواء في اليمن أو إيران، رغم أنه كان من المفترض أن تتعامل بجدية مع مشاغل محيطها في معالجتك الأزمة".

وأضاف: "إدارة الأزمة عبر حرق الجسور وهدر السيادة والهروب إلى الأمام عمَّق أزمة قطر ويقوض ما تبقى من فرص للوساطة؛ فالحكمة التي تمنيناها غابت تمامًا، مشيرًا إلى التخبط وسوء التدبير غلب عليها".

وأوضح قرقاش أن التكتيك و البحث عن المكسب الإعلامي ساهم في غياب البعد الاستراتيجي ومصلحة قطر وشعبها، مضيفًا: "في النكبة المعرّفة بأزمة قطر، لا نجد في الركام إلا الوضوح، فالنوايا أصبحت تصريحات واضحة وسياسات موجهة جامحة".

واعتبر قرقاش أن أزمة قطر محنة متوقعة هبت على الخليج وحتميتها كانت واضحة و إن إختلف تقدير التوقيت، مشيرًا إلى توجهات الدوحة وسوء إدارتها يطيل ويعمق الأزمة.

تدوينة قرقاش

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