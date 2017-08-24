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حبس عامل لاتهامه باختطاف طفل مقابل فدية نصف مليون جنيه بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

حبس عامل لاتهامه باختطاف طفل مقابل فدية نصف مليون جنيه بكفر الشيخ

06:32 م الخميس 24 أغسطس 2017

حبس عامل لاتهامه باختطاف طفل مقابل فدية نصف مليون جنيه بكفر الشيخ

أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:أمر المستشار علاء الخطيب، مدير نيابة مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، تحت إشراف المستشار أحمد شطا رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، حبس المدعو "أحمد ع.ع.ج"، ٣٢ عامًا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة خطف الطفل "حسن صلاح على محمد حسين أبو الحسن" - ١١ عامًا.كما أمر مدير نيابة سيدى سالم، بضبط وإحضار المتهم الهارب المدعو "صبرى.م. " ٢٩ عامًا، ويقيم بعزبة مسير، دائرة مركز شرطة سيدي سالم، حيث وجه مدير النيابة له والمتهم السابق تهمة خطف الطفل المذكور، بالاشتراك مع بعضهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا، من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بتلقيه بلاغا من المدعو "صلاح على محمد حسين أبو الحسن"، ٣٧ عامًا، عامل زراعي، ويقيم خلف النادي الرياضي، دائرة المركز، بخطف نجله المذكور، متهمًا هذين المتهمين المذكورين، بخطفه لجهة غير معلومة، نظير فدية مالية، مقابل إطلاق سراح.وأسفرت تحريات الرائد حمدي أبو رية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه النقباء أحمد الدمرداش، وأحمد قطاطو، وعماد مطاوع، تحت إشراف العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، صحة ما جاء بأقوال الشاكي، حيث نفذا جريمتهما، وهم مستقلان السيارة رقم "ل ط ب ٩٣٢٥" ملاكي، ماركة متسوبيشي، قيادة المتهم الثاني الهارب.وكشفت التحقيقات التي أجراها طارق فضل وكيل نيابة سيدي سالم، عن اشتراك المتهمين مع بعضهما البعض، وقررا خطف الطفل المذكور، لابتزاز والده، على دفع فدية مالية قدرها ٥٠٠ ألف جنيه، نظرًا لمرورهما بضائقة مالية، كما أن جارة والد الطفل صاحب البلاغ، وتدعى "أمل إ.ص"، رأت أحد المتهمين، في السيارة التي اختُطف بها الطفل، حتى تعرفت عليه.تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٩١٤ لسنة ٢٠١٧ إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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