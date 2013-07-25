«أرتوك أوتو» تطلق «أوكتافيا A7»

كتب : الوطن منذ 53 دقيقة

أطلقت «أرتوك أوتو»، وكلاء الصانع التشيكى العريق، الجيل الثالث من السيارة «أوكتافيا A7» ويأتى الجيل الجديد أكثر طولا بحوالى 11 سم من الجيلين السابقين ما يوفر رحابة كبيرة لجميع الركاب سواء فى المقاعد الأمامية أو الخلفية وبتجهيزات متنوعة ومزودة بمحرك TSI سعة 1400 سى سى بقوة فائقة تبلغ 140 حصانا، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات وتضم جميع الجينات التصميمية لشركة سكودا العالمية سواء فى خطوطها الانسيابية المميزة لتواصل تلك السيارة سلسلة النجاحات التى حققتها أوكتافيا على مدار سبعة عشر عاما.