أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية بنسبة نجاح 87.1%

Google+ Print
اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية بنسبة نجاح 87.1% اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية بنسبة نجاح 87.1%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزير الدكتور طارق شوقي، اعتمد مساء اليوم الخميس، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وفي سياقٍ متصل، أعلن الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثاوية العامة، أن النسبة المئوية للنجاح هذا العام بلغت (87,1%) وأن نتيجة الامتحان قد جاءت على النحو التالي: اجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات (133145) مقسمين على النحو التالي: البنين (62038) طالبًا وبلغ عدد البنات (71107) طالبة، و إجمالي عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (113877) طالب وطالبة.

كما أعلن حجازي أن النسبة المئوية للنجاح في الدور الثاني بامتحان الثانوية العامة للطلاب المكفوفين قد بلغت (88.9%).

شاهد أيضا

كما أكد حجازى أن النتيجة ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى للوزارة اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

وصرح خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان أن التقدم لتظلمات الدور الثاني سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/8/2017، ولمدة (15) يومًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)