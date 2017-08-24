اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية بنسبة نجاح 87.1%

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قال أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزير الدكتور طارق شوقي، اعتمد مساء اليوم الخميس، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وفي سياقٍ متصل، أعلن الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثاوية العامة، أن النسبة المئوية للنجاح هذا العام بلغت (87,1%) وأن نتيجة الامتحان قد جاءت على النحو التالي: اجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات (133145) مقسمين على النحو التالي: البنين (62038) طالبًا وبلغ عدد البنات (71107) طالبة، و إجمالي عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (113877) طالب وطالبة.

كما أعلن حجازي أن النسبة المئوية للنجاح في الدور الثاني بامتحان الثانوية العامة للطلاب المكفوفين قد بلغت (88.9%).

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كما أكد حجازى أن النتيجة ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى للوزارة اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

وصرح خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان أن التقدم لتظلمات الدور الثاني سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/8/2017، ولمدة (15) يومًا.