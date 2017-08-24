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السيسي يوجه الحكومة بإعداد تقرير شامل حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

يوجه بإعداد تقرير شامل حول جهود في مكافحة الإرهاب

06:16 م الخميس 24 أغسطس 2017

السيسي يوجه الحكومة بإعداد تقرير شامل حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (مصراوي):وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بإعداد تقرير حول جميع الجهود التي بذلت حتى الآن في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مع مراجعة الدراسات التي سبق إعدادها من قبل الوزارات المختلفة، تمهيداً لعرض تلك الجهود والدراسات على المجلس القومي للبناء عليها في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً.وعقد الرئيس، اليوم الخميس، اجتماعاً حضره كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي.وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول دور الأجهزة التنفيذية بالدولة في دعم المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في تحقيق أهدافه.واستعرض الوزراء الحاضرون الجهود التي تبذلها كل وزارة في إطار مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ومن ذلك تطوير المناهج والمقررات الدراسية، وتنقية الكتب من المفاهيم والأفكار غير الصحيحة، وتكثيف برامج التدريب للأئمة والوعاظ لنشر صحيح الدين والتصدي للفكر المتطرف، والعمل على نشر القيم الإيجابية في المجتمع، خاصة بين الشباب، لنبذ العنف وترسيخ مفهوم المواطنة، وإعلاء مبادئ الاعتدال والتسامح وقبول الآخر.واستعرض الاجتماع كذلك الجهود المبذولة على الصعيدين العربى والدولي للتنسيق بشأن تحرك المجتمع الدولى إزاء التعامل مع تلك الظاهرة. كما تم عرض الخطوات الجارية لتطوير الإطار التشريعي اللازم لمكافحة الإرهاب والتطرف.

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مصراوي Masrawy

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