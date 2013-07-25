«مرسيدس - بنز» تقدم (E - Class) الجديدة بطرازات متنوعة

كتب : الوطن منذ 51 دقيقة

شحن التوربو وإعادة تدوير العادم واستهلاك أمثل للوقود

قدمت «مرسيديس - بنز إيجيبت» الفئة E - Class الجديدة التى تعكس المعنى الحقيقى للكفاءة والذكاء والرفاهية، بطرازات متنوعة لترسخ مكانتها الرائدة فى فئة السيارات الفاخرة.

وتأتى الفئة E - Class الجديدة بطرازات متنوعة تضم E200 الذى يتميز بعجلات مقاس 16 بوصة ونظام صوت AUDIO 20 + USB ومصابيح LED جزئية، وE200 AVANTGARDE الذى يتميز بعجلات مقاس 17 بوصة وفتحة سقف ومصابيح LED متكاملة، وE250 AVANTGARDE AMG الذى يتميز بعجلات مقاس 18 بوصة وفتحة سقف بانورامية ونظام صوت HARMAN KARDON ونظام COMAND Online، وE350 AVANTGARDE Sport الذى يتميز بعجلة قيادة مصنوعة من الجلد الطبيعى والخشب وعجلات مقاس 18 بوصة وExterior Sports Package ومحرك V6.

وأضيفت تعديلات جديدة إلى نظام Blue EFFICIENCY لعائلة محركات البنزين رباعية الأسطوانات مع إمكانية الحقن المباشر من أجل خفض استهلاك الوقود، وهى نفس التكنولوجيا المستخدمة فى أحدث جيل من محركات مرسيدس سداسية وثمانية الأسطوانات. وشهدت محركات الفئة E - Class الجديدة استخدام شحن التوربو وإعادة تدوير غاز العادم، لتحقق بذلك رقما قياسيا فى الاستهلاك الأمثل للوقود بمعدل 5.8 إلى 6.1 لتر لكل 100 كم، إضافة إلى نظام Blue EFFICIENCY الجديد لمحركات البنزين رباعية الأسطوانات معيار EU6 الذى سيطبق اعتبارا من عام 2015.. ويوفر المحرك ذو السعة 2000 سى سى المجهز فى الطراز E200 قوة 184 حصاناً وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن لكل متر، فى حين يوفر محرك طراز E250 قوة 211 حصاناً وعزم دوران 350 نيوتن لكل متر. ولأداء أكثر رياضية، تأتى الــE350 بمحرك سعة 3500 سى سى يولد قوة 306 أحصنة وعزم قدرة 370 نيوتن لكل متر، ويلتحق بجميع المحركات ناقل حركة ذو سبع سرعات أوتوماتيك 7G - TRONIC PLUS.