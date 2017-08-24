وفد القيادات الشبابية لجمهورية توجو يختتم زيارته إلى مصر

القاهر- (أ ش أ):

اختتم وفد القيادات الشبابية لجمهورية توجو بقيادة السيدة فيكتوار توميجا دوجبي وزيرة التنمية الأساسية وتمكين الشباب والحرفيين ومديرة مكتب رئيس جمهورية توجو والوفد المرافق لها زيارته الى مصر بجولة سياحية لوكالة الغوري بشارع المعز بوسط القاهرة، برفقة محمد مدبولي مسئول العلاقات العامة بوزارة الشباب والرياضة.

تعرف الوفد التوجولي علي معالم مصر القديمة من خلال هذه الزيارة، مؤكدين سعادتهم البالغة لرؤيتهم مصر ومعالمها السياحية ومنشآتها الشبابية والرياضية، متمنين مزيداً من التبادل الشبابي بين البلدين في الفترة القادمة.

ضم الوفد المرافق لوزيرة التنمية الأساسية التوجولية ؛ السيد اجيانجا عمر مدير عام الوكالة الوطنية للعمل التطوعي والسيدة انالا نيالا مدير إدارة الشباب والسيد نازالوا كاتانجا مدير إدارة توظيف الشباب والسيد باتشايسي ليداوويسو رئيس المجلس القومي للشباب بجمهورية توجو.

يذكر أن الوفد قام بزيارة الأهرامات وبرج القاهرة ومركز شباب الجزيرة وجولة نيلية ، وزار المركز الأوليمبي بالمعادي والتقى بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.