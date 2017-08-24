بالصور.. "الإدارية" ترصد مخالفات بيئية وفنية بمجازر سوهاج قبل العيد

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، حملة تفتيشية مفاجئة على عددٍ من مجازر محافظة سوهاج، لمتابعة سير العمل بها ومدى جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي، وتطبيق الاشتراطات البيطرية والبيئية داخل تلك المجازر.

بدأت الحملة بمجازر سوهاج أخميم بحي الكوثر، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

ورصدت جولة الرقابة الإدارية داخل مجزر مركز ومدينة سوهاج والذي يشهد إقبالاً كبيرًا من عمليات الذبح في الأعياد والمناسبات الكبرى، وجود عطل في أوناش رفع اللحوم، وعدم اتباع قواعد الأمن والسلامة وعدم نظافة في معظم الأقسام، كما جرى رصد احتياج المجازر إلى تدعيم ببعض العاملين في أعمال السلخ والذبح، وعدم حمل العاملين بالمجازر شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض.