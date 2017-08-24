4 مشكلات في السيارات المتصلة تهدد تواجدها في الأسواق

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وصلت التكنولوجيا إلى مراحل متطورة من الإتقان والتفاعل مع كل مستجدات العلوم والتقنيات المختلفة، وهو الأمر الذي خلق صلة واضحة بين صناعة السيارات والاتصال عبر شبكات الإنترنت، فيما يعرف عالميًا باسم "Connected Cars"، والتي باتت تتمتع بشعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من التفوق التكنولوجي الواضح في صناعة السيارات، فإنها لا تزال تبدو عاجزة أمام حل العديد من المشكلات الخاصة بالسيارات المتصلة بشبكات الإنترنت، التي تمهد الطريق نحو إدارة وظائف السيارة المختلفة بشكل آلي، فيما يعرف عالميًا باسم "السيارات ذاتية القيادة"، وفي هذا السياق نستعرض أهم المشكلات الفنية التي تعانيها السيارات المتصلة بالإنترنت..

السرقة

تأتي على رأس العيوب التي يعاني منها هذا النوع المتطور من السيارات، هي سهولة السرقة، خاصة في ظل تطور أدوات اللصوص التقنية، التي تعتمد في المقام الرئيسي على اختراق أنظمة السيارة التقنية ووسائل اتصالها بشبكات الإنترنت، ومن ثم تعطيل كل طرق التعامل مع مستخدمها وعلى رأسها الهواتف الذكية.

الاختراق

قد لا يكون الاختراق بغرض السرقة فقط، ولكن قد يكون لإفساد بعض الأنظمة التقنية المسؤولة عن الملاحة عبر الإنترنت، ومن ثم فإن مشكلات السيارات المتصلة عبر الإنترنت تعاني بشكل رئيسي من سهولة الاختراق وعدم توافر الأغطية الأمنية الرئيسية لحمايتها تقنيا.

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التتبع

تعتمد الشركات المصنعة للسيارات المتصلة على خاصية التتبع لمنع السرقة، التي تتيح للمستخدمين التوصل إلى مكان السيارة بشكل سري دون إشعار السارقين بذلك، وهو الأمر الذي يحول دون سرقتها، إلا أن هناك بعض المشكلات التقنية الخاصة بذلك لا تزال الشركة عاجزة عن حلها، والتي تكمن في إمكانية تعطل تلك التقنية في الأنفاق والأماكن المغطاة.

عوامل الأمان

لا تقدم الشركات العالمية المصنعة للسيارات حلولا متطورة لمشكلات اختراق بعض الأنواع عبر الهواتف الذكية، وهي الطريقة التي يمكن خلالها عدم إشعار السيارة بأي تغير في المستخدمين وإدخال هاتف ذكي آخر بديلًا للحقيقي، وهو الأمر الذي لا يمكن معه استرجاع السيارة.