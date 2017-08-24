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طارق شوقي ينهي ندب رئيس قطاع مكتب الوزير.. ويلغي المنصب

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مصراوي Masrawy

طارق شوقي ينهي ندب رئيس قطاع مكتب الوزير.. ويلغي المنصب

05:55 م الخميس 24 أغسطس 2017

طارق شوقي ينهي ندب رئيس قطاع مكتب الوزير.. ويلغي المنصب

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

أنهى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ندب اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير.

وقال مصدر مطلع داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن منصب رئيس قطاع مكتب الوزير لن يكون موجدًا بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الوزير سيكتفي بمنصب رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير الذي تتقلده حاليًا حمدي.

ولفت المصدر إلى أن ندب أبو المجد للوزارة، والذي تم تجديده في أغسطس من العام الماضي، من المقرر أن ينتهي في 30 أغسطس الجاري، إلا أن إنهاء الندب لم يكن بسبب انتهاء المدة، ولكن لأزمة وقعت في الوزارة بسبب البطولة العربية الثالثة للأكاديميات التي يشارك فيها 6 دول فقط، وشاركت فيها الوزارة بعد عرض معلومات غير دقيقة على الوزير.

ولفت المصدر لمصراوي، إلى أن إنهاء ندب أبو المجد، وإلغاء المنصب، تسبب في حالة من الارتياح بين العديد ممن لهم صلة بالعملية التعليمية سواء داخل الديوان العام، أو خارجه من المعلمين وائتلافات أولياء الأمور.

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