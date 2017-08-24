"الصيادلة" تقر لائحة استشاريي صناعة الدواء

كتب- أحمد جمعة:

أقرت اللجنة المشكلة بقرار مجلس نقابة الصيادلة رقم (48) المنعقد بتاريخ 18/ 8/ 2017، بنود لائحة اعتماد السادة الصيادلة الاستشاريين في مجال الصناعة.

وذكر بيان صادر عن النقابة، اليوم الخميس، أن هيئة مكتب النقابة أقرت في اجتماعها رقم (65) المنعقد بتاريخ 21/ 8/ 2017 هذه الخطوة أساس في مجال ضبط أعمال إنشاء واعتماد مصانع الدواء وخطوط الإنتاج الجديدة، بما يتفق وقانون تراخيص المصانع رقم (15) لسنة 2017.