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"الصيادلة" تقر لائحة استشاريي صناعة الدواء

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مصراوي Masrawy

"الصيادلة" تقر لائحة استشاريي صناعة الدواء

05:50 م الخميس 24 أغسطس 2017

صناعة الدواء - أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أقرت اللجنة المشكلة بقرار مجلس نقابة الصيادلة رقم (48) المنعقد بتاريخ 18/ 8/ 2017، بنود لائحة اعتماد السادة الصيادلة الاستشاريين في مجال الصناعة.

وذكر بيان صادر عن النقابة، اليوم الخميس، أن هيئة مكتب النقابة أقرت في اجتماعها رقم (65) المنعقد بتاريخ 21/ 8/ 2017 هذه الخطوة أساس في مجال ضبط أعمال إنشاء واعتماد مصانع الدواء وخطوط الإنتاج الجديدة، بما يتفق وقانون تراخيص المصانع رقم (15) لسنة 2017.

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