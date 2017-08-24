نسبة النجاح بالدور الثاني للثانوية العامة هي الأقل مقارنة بـ3 أعوام سابقة

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، لهذا العام الدراسي 2016/ 2017، بنسبة نجاح بلغت 87.1%.

وبمقارنة نتيجة هذا العام بالأعوام السابقة، يتبين أن نتيجة هذا العام هي الأقل، حيث بلغت نسبة النجاح 89.7% بالعام الدراسي 2013/ 2014. وفي العام 2014/ 2015 بلغت نسبة النجاح 97.4%، وسجلت 89.4 % في العام الدراسي 2015/ 2016.