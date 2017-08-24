نسبة النجاح بالدور الثاني للثانوية العامة هي الأقل مقارنة بـ3 أعوام سابقة
نسبة النجاح بالدور الثاني للثانوية العامة هي الأقل مقارنة بـ3 أعوام سابقة
05:49 م الخميس 24 أغسطس 2017
الدكتور طارق شوقي
كتبت- ياسمين محمد:
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، لهذا العام الدراسي 2016/ 2017، بنسبة نجاح بلغت 87.1%.
وبمقارنة نتيجة هذا العام بالأعوام السابقة، يتبين أن نتيجة هذا العام هي الأقل، حيث بلغت نسبة النجاح 89.7% بالعام الدراسي 2013/ 2014. وفي العام 2014/ 2015 بلغت نسبة النجاح 97.4%، وسجلت 89.4 % في العام الدراسي 2015/ 2016.
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