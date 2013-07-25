«نيسان» تستفيد من التصميمات الصينية

كتب : محمد البلاسى منذ 49 دقيقة

قررت شركة «نيسان» اليابانية الاستفادة من السوق الصينية من خلال بيع سيارات تستوحى تصميماتها من التراث الصينى فى الأسواق الأخرى فى جميع أنحاء العالم، ويعكس ذلك الأهمية المتزايدة للصين على نطاق عالمى. كما أن «نيسان» ليست الشركة الوحيدة التى تتطلع إلى استخدام التصميمات الصينية، فالشركات العالمية الأخرى مثل «بى إم دبليو» و«فولكس فاجن» و«جنرال موتورز» تسير على نفس المضمار.

واستخدمت شركتا «فولكس فاجن» و«جنرال موتورز» التصميمات الصينية فى موديلات «باسات» و«بويك لاكروس»، ثم أقدمت «نيسان» على منافستهما بعرض بعض تصميماتها فى معرض «شانجهاى» للسيارات.

وقال رئيس شركة نيسان العالمية لوكالة أنباء «رويترز»: «إن نيسان تعمل على إنتاج سيارة ذات تصميم صينى بهدف تسويقه فى كل من أمريكا الشمالية وأوروبا بالإضافة إلى السوق المحلية الصينية». يذكر أن «نيسان» قد اختارت تصميمات صينية لسياراتها من بين مجموعة تصميمات شملت تصميمات إنجليزية وأمريكية.