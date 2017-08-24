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استعدادًا للعيد.. فتح 9 مجازر بالمجان في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

استعدادًا للعيد.. فتح 9 مجازر بالمجان في الوادي الجديد

05:35 م الخميس 24 أغسطس 2017

استعدادًا للعيد.. فتح 9 مجازر بالمجان في الوادي الجديد

مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فتح 9 مجازر و4 نقاط ذبيح بمراكز المحافظة الخمسة بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لاستقبال المضحين من الأهالي والجمعيات الأهلية.

وأكد الدكتور محمد بشير، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، غ=في تصريحات لـ"مصراوي"، وجود فرق من الطب البيطري طوال أيام العيد، لتوقيع الكشف على جميع الأضاحي قبل ذبحها.

وأضاف بشير، أن كافة المجازر مزودة بجميع الخدمات من المياه والصرف الصحي وأدوات الذبح والخدمات البيطرية، محذرًا من خطورة الذبح خارج المجازر وأضرارها على الصحة العامة والبيئة.

كما لفت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بمراكز المحافظة لتلقي بلاغات المواطنين فيما يخص عملية الذبح طوال أيام العيد.

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مصراوي Masrawy

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