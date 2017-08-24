الحكومة تنفي تحويل الأوراق النقدية إلى عملات معدنية

القاهرة- أ ش أ:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشرته مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي حول تحويل الأوراق النقدية فئات (5 و10 و20) جنيهاً إلى عملات معدنية، وأكد أنه عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق اليوم الخميس-، أنه تواصل مع البنك المركزي المصري الذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن البنك المركزي أكد أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئات (5 قروش و10 قروش و25 قرشاً و50 قرشاً و100 قرش) فقط، إلى جانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عاماً على إنشاء القاهرة الخديوية وافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد البنك المركزي -وفق التقرير- أن كل ما أثير حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن جميع فئات أوراق النقد المتداولة بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.

وناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.