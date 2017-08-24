محافظ القليوبية: 150 لتر مياه حصة يومية للفرد في كفر شكر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية مشروع المياه والصرف الصحي بقرية كفر علي شرف الدين، بمدينة كفر شكر، بتكلفة 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح ملعب نجيل صناعي.

وأضاف المحافظ أن متوسط الفرد في استهلاك المياه سيصل إلى 150 لترًا للفرد يوميًا، بمناسبة هذه الافتتاحات، فضلاً عن الحد من نقص المياه.

كما جرى افتتاح محطة المياه بالمنشأة الكبرى بتكلفة 40 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمحطة مياه الشرب المرشحة بالمنشأة الكبرى بطاقة 45 الف م3/ي بتكلفة 20 مليون جينه، وتفقد مدرسة تصفا الإعدادية بتكلفة 4.5 مليون جنيه وافتتح الصرف الصحي لقرية الزمرونية وعزبة أفلاطون بتكلفة 10 مليون جنيه.

حضر الافتتاح المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد صلاح رئيس مجلس المدينة، والمهندس سعيد الهوارى المشرف العام على مشروعات الصرف الصحي، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.

من جهة أخرى، وافق محافظ القليوبية، على صرف مبلغ 12 مليون جنيه لعمال المدارس، لصرف رواتبهم المتأخرة بكافة الإدارات التعليمية.