اليمن يطالب بعقد اجتماع عربي طارئ لبحث الأوضاع الإنسانية والصحية 05:30 م الخميس 24 أغسطس 2017

وباء الكوليرا في اليمن - ارشيفية

صنعاء - (د ب أ):طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لبحث السبل الكفيلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة في البلاد، والعمل على مواجهة وباء الكوليرا.وأفادت وكالة الانباء اليمنية الحكومية "سبأ"، أن مندوب اليمن لدى الجامعة العربية، السفير رياض العكبري، سلم اليوم رسالة خطية من وزير الصحة والسكان اليمني، ناصر باعوم، لنظيره المصري أحمد عماد الدين راضي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب خلال اجتماعه به، بخصوص الوضع الإنساني والصحي في البلاد.وبحث الجانبان سبل تعزيز وتوسيع دعم الدول الأعضاء في الجامعة العربية لمواجهة جائحة وباء الكوليرا التي باتت تهدد العديد من المحافظات اليمنية.من جانبه، أكد الوزير المصري سرعة دعوته لاجتماع عاجل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب على أن يكون في النصف الأول من أيلول /سبتمبر القادم للوقوف على واقع الأوضاع الإنسانية في اليمن.وأبدى وزير الصحة المصري استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم ومساعدة اليمن لتجاوز ما تواجهه من أوضاع إنسانية خطيرة وحرجة، وفقا للوكالة نفسها.وتعاني اليمن من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ حوالي عامين ونصف، ما جعل معظم السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، مع وجود حوالي سبعة ملايين مواطن على حافة المجاعة، حسب تقارير للأمم المتحدة.وفي الوقت نفسه، تشهد البلاد تدهورا كبيرا في الجانب الصحي، دفعت إلى انتشار كبير لوباء الكوليرا، الذي أدى إلى وفاة أكثر من ألفي مواطن، وإصابة أكثر من نصف مليون آخرين، منذ نهاية أبريل الماضي، حسب إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية.

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