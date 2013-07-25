عروض رمضانية من شركات السيارات

10% خصم من «المنصور».. ومسابقة ثقافية من «المصرية».. و2000 جنيه خصم على «هيونداى فيرنا»

كتب : الوطن منذ 29 دقيقة

تحرص بعض شركات السيارات فى السوق المصرية على تقديم عروض رمضانية متنوعة طوال الشهر الكريم، فى مقدمتها شركة المنصور للسيارات التى توفر سيارات «أوبل» بأقوى العروض الرمضانية بأسعار خاصة لفترة محدودة، وذلك على سيارات «أوبل أسترا» و«أوبل كورسا»، كما تقدم الشركة خصم 10% على قطع الغيار وكل أعمال الصيانة، والإصلاح، والدهان، وذلك لكافة موديلات شيفروليه الملاكى، والنقل بجميع مراكز خدمة المنصور للسيارات طوال الشهر وتقدم الشركة تخفيضات خاصة على سيارتيها «شيفروليه كروز»، و«أوبترا» خاصة أن شيفروليه استطاعت أن تصبح العلامة التجارية رقم «1» فى سوق السيارات المصرية بفضل ثبات جودتها، وتنوع موديلاتها، وانخفاض مصاريف تشغيلها، واستهلاكها للوقود

وتقدم المصرية للسيارات عرضاً خاصاً تحت عنوان «اشترى سيارتك فى الفترة من 15 يوليو إلى إلى 31 أغسطس بأقل سعر فى مصر سواء نقداً أو بالتقسيط ويمكنك استرداد 25% من قيمة سيارتك» كما توفر المصرية للسيارات مسابقة ثقافية لسعداء الحظ للفوز بهدايا قيمة.

وقدمت «غبور أوتو» وكلاء «هيونداى» فى مصر عرضاً خاصاً على سيارة كل المصريين «هيونداى فيرنا» التى حققت انتشاراً واسعاً فى السوق المصرية وأرقام مبيعات قياسية هو خصم 2000 جنيه ولفترة محدودة. وتقدم مجموعة «أبوغالى أوتوموتيف» عرض الجنيهات الذهب، وذلك عند شراء سيارة «جيمس» نصف نقل مع فترة ضمان تصل إلى ثلاث سنوات.