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محافظ بورسعيد يعلن إغلاق 80 جمعية أهلية

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يعلن إغلاق 80 جمعية أهلية

05:25 م الخميس 24 أغسطس 2017

محافظ بورسعيد يعلن إغلاق 80 جمعية أهلية

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، عن إغلاق 80 جمعية من إجمالي 280 جمعية، وذلك لعدة أسباب مختلفة.

وقرر المجلس التنفيذي تشكيل لجنة مكونة من: "التضامن الاجتماعي، التفتيش، المتابعة، الشئون القانونية، ممثل عن الجمعيات الأهلية، حي الزهور، و5 من الشباب"، لدراسة موقع جمعية "السيدة خديجة" للخدمات والرعاية الاجتماعية بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، والوقوف على ما تقدمه من خدمات ومقابل أداء تلك الخدمات.

كانت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، عرضت طلب الجمعية لإعفائها من القيمة الإيجارية والتي توقفت عن دفعها منذ عام 1990.

 

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