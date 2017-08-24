إحالة 23 من العاملين بالمنوفية للتحقيق في تغيبهم عن العمل

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس طارق الوارقي، رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إحالة 23 من العاملين بالوحدة المحلية بشنشور والإدارة البيطرية بأشمون.

وأحال الوراقي طبيبين و8 إداريين من الإدارة البيطرية بأشمون، إلى التحقيق بالشئون القانونية، وذلك لغيابهم عن العمل دون إذن مسبق.

وأحال 7 من العاملين بالوحدة المحلية بشنشور إلى التحقيق، للغياب دون إذن مسبق، كما تمت إحالة 6 أطباء بالوحدة الصحية بساقية أبوشعرة للغياب وترك العمل بدون إذن.

وأكد الوراقي استمرار المرور على كافة الإدارات والوحدات للتأكد من الانضباط في العمل ومحاسبة المقصرين.