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بالأسماء.. تسمم 18 شخصًا تناولوا وجبات فاسدة من مطعم شهير بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. تسمم 18 شخصًا تناولوا وجبات فاسدة من مطعم شهير بالإسكندرية

05:21 م الخميس 24 أغسطس 2017

بالأسماء.. تسمم 18 شخصًا تناولوا وجبات فاسدة من مطعم شهير بالإسكندرية

أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 18 شخصًا بحالة تسمم، مساء الأربعاء، إثر تناولهم وجبات غذائية فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة "المندرة قبلي"، شرقي الإسكندرية.

وقال الدكتور طارق خليفة، مدير المستشفى الأميري الجامعي في الإسكندرية، إن قسم السموم بالمستشفى استقبل 18 شخصًا حتى الآن يعانون من إعياء شديد وقيء.

وأشار "خليفة" إلى أن جميع الحالات مصابون باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات غذائية فاسدة من مطعم شهير بمنطقة المندرة، وجار عمل الإسعافات الأولية لهم.

وأضاف مدير المستشفى الأمير الجامعي بالإسكندرية، أن جميع الحالات جرى نقلهم بمعرفة ذويهم إلى المستشفى ولم ينقلوا بسيارات إسعاف.

وحصل "مصراوي" على كشف بأسماء 14 شخصًا من المصابين وهم كل من: "أميرة ناجي علي 17 سنة، وياسمين عبد الفتاح عبد الصادق 21 سنة، ومحمد عباس محمد عبده 30 سنة، وأميرة عبد الهادي محمد 35 سنة، وعبد الرحمن أحمد محمد 35 سنة، ورمضان مسلم 52 سنة، وأحمد عمرو محمد 24 سنة، وسهيلة محمد عبد الله 21 سنة، والبراء السيد محمد 16 سنة، وسارة ناصر رشاد 11 سنة، وروان نبيل عبد السميع 19 سنة، وندى نبيل عبد السميع 17 سنة، وسعد إبراهيم محمد 45 سنة".

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