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مونديال الأندية ينتظر بطلي إفريقيا وآسيا

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مونديال الأندية ينتظر بطلي إفريقيا وآسيا مونديال الأندية ينتظر بطلي إفريقيا وآسيا

بات أتليتكو مينيرو خامس الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2013 المقرر إقامتها في المغرب في الفترة من التاسع إلى 19 من ديسمبر المقبل.

وتوج مينيرو بكأس ليبرتادوريس "دوري أبطال أمريكا الجنوبية" لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على أوليمبيا باراجواي بركلات الترجيح.

ليقود النجم البرازيلي رونالدينيو رفاقه للمشاركة في البطولة التي يحمل كورينثيانز لقب نسختها التي أقيمت باليابان أواخر العام الماضي.

وبذلك تنتظر البطولة التي تقام بين سبعة فرق تحديد بطلي دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا في نوفمبر المقبل، واللذين سيكملا عقد الفرق المتأهلة.

أول المتأهلين كان فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بتحقيق لقب دوري أبطال أوقيانوسا بالفوز على وايتكاري يونايتد الأسترالي 2-1.

ثاني المتأهلين كان فريق مونتيري المكسيكي، الذي اقتنص لقب بطولة الكونكاف على حساب مواطنه سانتوس لاجونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أما ثالث المتأهلين فهو الرجاء البيضاوي الذي حسم لقب الدوري المغربي، ويشارك في البطولة بصفته ممثل البلد المضيف.

فيما كان بايرن ميونيخ رابع المتأهلين بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا بالفوز على بروسيا دورتموند 2-1.

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