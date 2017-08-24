إعادة فتح باب التقدم إلى الجامعات للطلبة الوافدين 24 سبتمبر

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استقبل قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، الدكتور أحمد رشيد المطيرى، المستشار الثقافى الكويتى بالقاهرة، للتباحث حول آليات التعاون بين مصر والكويت فى مجال التعليم العالى، وكذلك المشكلات التى تواجه الطلاب الكويتيين الدارسين بالدبلومات الفنية، وسبل تذليل الصعوبات التى تواجههم، وذلك بحضور الدكتورة هويدا إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين.

وخلال اللقاء وعد الجانب المصرى بحل جميع المشكلات التى تواجه الطلاب الكويتيين، وخاصة ما يتعلق بطلاب الدبلومات الفنية، والإجراءات اللازمة لالتحاقهم بالجامعات المصرية ومنها عمل مقاصة لهؤلاء الطلاب على أسس علمية محددة.

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وأعلن الجانب المصرى عن إعادة فتح باب التقدم للمرحلة الجامعية على الموقع الإلكترونى الخاص بالتقديم اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر المقبل، حتى يوم 24 من نفس الشهر، لمنح الفرصة للطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية دور ثانى، والذين تخلفوا عن الالتحاق بالمرحلة الأولى للتقدم بالجامعات المصرية.

من جانبه وجه الجانب الكويتى الشكر للجانب المصرى على اهتمامه بالطلاب الكويتيين الدارسين فى مصر ودعمهم، وحل المشكلات التى تواجههم.