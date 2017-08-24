مستشار «دعم مصر»: قرار أمريكا تعليق جزء من المعونة يثير علامات استفهام

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قال المهندس مروان يونس، المستشار السياسي لائتلاف دعم مصر، إن القرار الأمريكي بـ«رهن وتخفيض جزء من المعونة الأمريكية لمصر غير مفهوم ومخالف للتوقعات والمنطق السياسي».

وأضاف اليوم، الخميس، في بيان، أن هذا القرار يؤسس لبداية مرحلة جديدة في العلاقات قد يعود بها لحالة الترقب والريبة إن لم يتم تداركه، مشيرا إلى أنه رغم التباين في المواقف المصرية الأمريكية حول الرؤية الاستراتيجية لحل القضايا العالقة والكبيرة في المنطقة: «كنا نعتقد أن ما يجمع البلدين أكبر من ذلك بكثير، وأن أولوياتنا كانت مشتركة وهي القضاء على الإرهاب أولا».

وأشار إلى أن القرار الأمريكي «عاد ليذكرنا بحقبة مضت وبأولويات سابقة للإدارة الأمريكية كانت لا ترى حينها سوى اختلاق كروت للضغط على النظم السياسية المصرية المتعاقبة، بداية من الحكم السابق وصولا إلى الرئيس السيسي، مستندة إلى دعاوى مغلوطة حول عدم احترام مصر حقوق الإنسان أو من خلال تدخل سافر في شئونها الداخلية والمطالبة بحق التمثيل السياسي لجماعات دينية متطرفة والأخطر مسلحة».

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وأوضح أن إعادة تدوير تلك الملفات وكروت الضغط في ظل هذه الفترة الصعبة التي لا تعاني مصر فيها فقط من تهديدات إرهابية لكنها تعاني آلاما اقتصادية شديدة، ليست بالأمر الهين، كما هو من الصعب تفسيرها إلا كمحاولات لـ«لي ذراع الإرادة المصرية بغرض اتخاذ مواقف سياسية داخلية وإقليمية تتنافى مع إرادة شعبها العظيم ومع التزامات مصر الإقليمية ومحددات أمنها القومي».

ولفت إلى أن «أساس الدبلوماسية هي العلاقات بين الشعوب، وهذا القرار الأمريكي، يأتي في تلك اللحظات الصعبة ليحطم جميع الآمال، كما سيظل علامة استفهام كبيرة، سواء حول جدية الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب وتكوين تحالف عربي حقيقي لمواجهته».

وأشار إلى أن القرار يلفت النظر حول مدى عمق علاقة المؤسسات الأمريكية ببعض الجماعات الدينية التي كثيرا ما ادعت ولا تزال قدرتها على التأثير في صنع القرار بواشنطن.