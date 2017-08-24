الحكومة تنفي غلق باب التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بغلق وزارة الإسكان باب التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن باب التقديم متاح حتى يوم 20 سبتمبر المقبل وأن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار بيع كراسات الشروط حتى آخر يوم للحجز، والتنسيق مع هيئة البريد لتغذية مكاتب البريد التي تشهد إقبالاً كبيراً على سحب الكراسات.

كما أعلنت الوزارة عن إنهاء تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية بمعدلات تنفيذ 3 سنوات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنفيذ 270 ألف وحدة إسكان اجتماعي سيتم الانتهاء منها العام المقبل، موضحةً أنه بإنهاء هذه الوحدات يصل إجمالي عدد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها آخر 4 سنوات إلى نحو 500 ألف وحدة .

وفي سياق متصل أوضحت الوزارة أنه تم فتح باب سحب كراسة الشروط الخاصة بمشروع "سكن مصر" منذ عدة أيام من فروع بنك التعمير والإسكان، حيث تم سحب نحو 42 ألف كراسة شروط حتى الآن لحجز 40 ألف وحدة سكنية، مشيرةً إلى أن باب التقديم سيستمر حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، بينما بداية دفع مقدمات الحجز ستكون يوم 10 سبتمبر مع استمرار سحب كراسات الشروط طوال المدة المحددة.