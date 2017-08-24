5 نجوم اتجهوا لعالم الأزياء.. إحداهم ودعت الغناء إلى الأبد

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دائما ما يستعين نجوم غناء البوب العالميون بمصممي الأزياء لمواكبة آخر صيحات الموضة في جميع أنحاء العالم، حيث إن المظهر في المرتبة الأولى لدى جمهورهم ومحبيهم.

وفي الفترة الأخيرة، بدأ نجوم البوب في الاتجاه لتصميم أزيائهم بأنفسهم ثم تحولت الفكرة إلى تجارة واقتحموا عالم الأزياء بجانب عالم البوب.

وفي التقرير التالي، نسرد 5 من نجوم البوب العالميين الذين اقتحموا عالم الأزياء في الفترة الأخيرة..

1- فيكتوريا بيكهام

ودعت فيكتوريا بيكهام عالم غناء البوب بعد اشتراكها في نجاح فرقة البوب الشهيرة "سبايس جيرلز" لأعوام، واتجهت إلى عالم الأزياء بخطوات ثابته وأصبحت من أشهر مصممي الأزياء في الفترة الأخيرة.

أطلقت زوجة اللاعب الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام مجموعة أزياء خاصة بها عام 2008 تضمنت 10 فساتين وحصلت على موجة من الانتقادات والسخرية.

وعلى سبيل السخرية منها قالت الصحفية نيكول فيليبس لصحيفة "فوج" وقتها: "المرأة التي كانت تغني البوب بفرقة سبايس جيرلز أطلقت مجموعة أزياء خاصة بها، وصدق أو لا تصدق الآن هو الحدث الأهم في نيويورك هذا الأسبوع".

وأضافت ناتالي هارتلي، مديرة الأزياء في جلامور، إن الجميع كانوا ضد فيكتوريا في البداية ويسخرون منها، ولكن فيكتوريا ازدادت قوة مع الوقت وكانت قادرة على أن تحارب من أجل نجاحها.

وبعدها أطلقت فيكتوريا أكثر من كولكشن وحصلت على إعجاب الجمهور والنقاد، وبدأ اسمها يلمع في خطوط الموضة بنيويورك وفازت بعدة جوائز من أفضل العلامات التجارية البريطانية في 2011 و2014.

كما تعاونت مع علامة تجارية مشهورة تستهدف المقاسات الكبيرة في الملابس وعرضتها بأسعار معقولة للغالبية العظمى من الجمهور الذين لا يتحملون تكاليف مصممي الأزياء، ومن مقولاتها الشهيرة: "أريد من المرأة أن تنظر وتشعر بأنها النسخة الأفضل منها".

2- كاني ويست

يعد مغني البوب الشهير كاني ويست من نجوم الموسيقى الأمريكية الذين اقتحموا عالم الأزياء بعد جاي زي وفاريل.

بدأ زوج كيم كاردشيان الدخول إلى عالم الموضة والأزياء في 2009 بالتعاون مع علامة تجارية شهيرة في الأحذية ثم أطلقوا خطوطا من أحذية "Air Yeezys" التي تحمل اسم المصممين، منهم لويس فويتون.

ولإثبات نفسه في عالم الأزياء بجدية، اشترك ويست في تدريب لدى ماركة "فينيدي" العالمية، وعرضت النسخة الأصلية بالعلامة المائية من حذاء "Air Yeezys" F على مواقع التسوق الإلكترونية بـ1350 دولارا أمريكيا في 2009.

وفي 2011 اتجه مغني الراب كاني ويست لأول مرة إلى خطوط الأزياء النسائية وأطلق مجموعة باسم زوجته كيم كاردشيان في أسبوع الموضة بباريس.

وانتقدته الصحافة وقتها ورأوا أن المجموعة التي أطلقها لم تحز إعجاب الجمهور الذي توقع أن يرى شيئا مختلفا من ويست الذي تخلى عن وظيفته اليومية من أجل الأزياء.

وفي عام 2012 عاد كاني ويست سريعا بخط أزياء جديد وحاز إعجاب الجمهور ثم أطلق بعدها 5 مواسم من خطوط الأزياء بالإضافة إلى تعاونه مع علامة تجارية رائدة في مجال الملابس الرياضية.

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3- جوين ستيفاني

بدأت المغنية بفريق الروح الأمريكي "No Doubt" جوين ستيفاني أولى خطواتها في عالم الأزياء بافتتاح علامة تجارية خاصة بها في 2004 تحمل حروف أول ألبوم غنائي منفرد لها "L.A.M.B".

وعرضت ستيفاني أزياءها في أسبوع الموضة بنيويورك وحازت إعاجب الكثيرين ونجحت في تسويقه تجاريا وربحت الملايين من الدولارات سنويا، مما جعلها توسع إمبراطوريتها لتشمل أزياء مستوحاة من الشارع الياباني وخطوط أزياء صديقة للبيئة، والتي صممتها مع مؤسس العلامة التجارية مايكل جلاسر.

وتوقفت ستيفاني عن إطلاق خطوط الأزياء الخاصة بها في نيويورك، معللة ذلك بأن أطفالها في حاجة إليها في هذه الفترة ولا تستطيع أن تتركهم ووعدت الجمهور بعودتها مرة أخرى بمجرد الاطمئنان على أطفالها.

4- ريهانا

أثبتت مغنية البوب الشهيرة ريهانا أنها كانت تحلم بدخول عالم الأزياء منذ سنوات بعد تألقها على السجادة الحمراء ببصمة مميزة من مصممين عالميين مثل ستيلا كارتني وشانيل وبرادا وفايل وآل دنيم وغيرهم من العلامات التجارية الشهيرة والمميزة.

واتضح بعد ذلك أن ريهانا لا تتبع خطوط الموضة العالمية فقط، ولكنها تشارك في التصميم منذ سنوات بالتعاون مع هؤلاء المصممين.

وسطع نجم ريهانا في عالم الأزياء عام 2014، عندما تعاونت مع شركة أزياء شهيرة متخصصة في الملابس الرياضية لتصميم الأزياء النسائية فيها وحققت نجاحا مبهرا بها.

ثم اتجهت ريهانا إلى الأحذية بالتعاون مع شركة آل دنيم الشهيرة وأطلقت خطوطا من الأحذية المختلفة ومجموعة من النظارات الشمسية.



وليست فقط لديها خطوط موضة في الملابس والأحذية، إنما تمتلك ريهانا خطوطا أخرى في العطور والمجوهرات، ورغم تألقها في مجال تصميم الأزياء؛ فإن ريهانا ككثير من النجمات لها إخفاقات أيضًا، لعل أبرزها الفستان الشهير الذي ظهرت به في حفل جوائز الجرامي عام 2015.



تيني تمباه

اتجه مغني الراب البريطاني تيني تمباه إلى مجال الأزياء عام 2010 واستند في علامته التجارية إلى خليط من أحدث صيحات الموضة العالمية وموضة الشارع في لندن.

يعتبر تيني من أكثر الرجال أناقة في بريطانيا ولديه شغف بتدوير الأقمشة من جديد وتحويلها إلى شيء لافت للنظر.

وعند دخوله عالم تصميم الأزياء قال تيني لوكالة رويترز: "مللت من إطلاق لقب أكثر الرجال أناقة وأنا أرتدي ملابس من تصميم آخرين، فقررت الاتجاه إلى تصميم ملابسي بنفسي وإطلاق خط موضة خاص بي".

ويضيف مغني الراب البريطاني: "بغض النظر عما يرتديه الشخص، الثقة هي المفتاح، حيث يستطيع ارتداء ما يحلو له طالما لديه الثقة الكافية بالنفس وستحظى بإعجاب الجميع".