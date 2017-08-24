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​"المرشدين السياحيين" تعلن دعمها لمشيرة خطاب في انتخابات اليونيسكو

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مصراوي Masrawy

​"المرشدين السياحيين" تعلن دعمها لمشيرة خطاب في انتخابات اليونيسكو

04:56 م الخميس 24 أغسطس 2017

السفير محمد العرابي

كتبت-مروة شوقي:

عقد السفير محمد العرابي، مدير حملة مشيرة خطاب، مرشحة لمنصب أمين عام منظمة اليونيسكو، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمرشديين السياحيين، برئاسة حسن النحلة، نقيب المرشديين السياحيين، لإعلان دعم وتأييد النقابة وكافة المنتسبين لها لمرشحة مصر وإفريقيا.

وأكد العرابي، حسب بيان الخميس، أن نقابة المرشديين السياحيين همزة الوصل بين الثقافة والحضارة المصرية والعالم، حيث أن المرشد هو أول من يقابل السائح لحظة دخول مصر، وأخر من يري السائح أثناء مغادرة البلاد.

وأضاف قائلًا: "انطباع السائح عن مصر يأتي في المقام الأول من المرشد السياحي، ومن هنا كان من الضروري الحصول على دعم هذه النقابة العريقة لحملة السفيرة مشيرة خطاب، حيث أنهم سفراء مصر في الداخل".

وأشار نقيب المرشديين السياحيين، إلى أن النقابة ستقدم كل الدعم والتأييد سواء القدرات المادية أو البشرية، للسفيرة مشيرة خطاب، من أجل الوصول إلى منظمة اليونيسكو، قائلًا: "هذا الترشيح هو بمثابة هدية من مصر إلى العالم".

وأضاف: "حينما يتولى أحد أبناء مصر منصب أمين عام منظمة اليونيسكو، يكون إضافة كبيرة لهذا المنظمة في كافة الأنشطة، حيث أن مصر هي بلد الحضارة والتاريخ والأثار".

جاء ذلك في حضور طارق أبو زيد، مرشد أسباني، ومحمد علي، مرشد ألماني، وعصام علي، مرشد برتغالي، ونجوي جاد، مرشدة إيطالي، وحسام عيسي، أمين عام جبهة الهوية المصرية، ونور محمد نور، ومحمد شادي، مسؤولي التخطيط والمتابعة في الحملة، ومحمد عبدالعظيم الشيخ، مسئول المكتب الإعلامي في الحملة، وياسمين سعده، مسئول التعاون الدولي في الحملة.

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