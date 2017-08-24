إزالة مخالفات رصدتها الرقابة الإدارية في مجزر ادفو بأسوان (صور)
إزالة مخالفات رصدتها الرقابة الإدارية في مجزر ادفو بأسوان (صور)
04:31 م الخميس 24 أغسطس 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بأسوان، مخلفات الذبح المتراكمة أمام مجزر ادفو، قبل أن تبدأ في إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وهي المخالفات التي رصدتها حملة الرقابة الإدارية أمس أثناء تفتيشها على المجزر.
ونظمت هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، أمس الأربعاء، جولة للمرور المفاجئ على بعض المجازر الحكومية بالمحافظة، للتأكد من جاهزية تلك المجازر استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ورصدت عدة مخالفات بمجزر ادفو، منها ملاصقته للمباني السكنية بالمخالفة لشرط وجود مسافة لا تقل عن 200 متر بينه وبين المساكن.
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