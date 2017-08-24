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مدير مكتبة الإسكندرية: نبذل أقصى جهد في دعم مرشحة مصر في منصب اليونسكو

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مصراوي Masrawy

مدير مكتبة الإسكندرية: نبذل أقصى جهد في دعم مرشحة في منصب اليونسكو

04:24 م الخميس 24 أغسطس 2017

مدير مكتبة الإسكندرية: نبذل أقصى جهد في دعم مرشحة مصر في منصب اليونسكو

الدكتور مصطفى الفقي

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تبذل أقصى جهد لدعم السفيرة مشيرة خطاب المرشحة لمنصب مدير عام اليونسكو.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، أن المكتبة تروج لدعمها بشكل قوي، لافتًا إلى حضوره مؤتمر "الافلا" في بولندا وبحضور 4000 مندوب من دول مختلفة للمنظمة العلمية للمكتبات، وقامت إدارة مكتبة الاسكندرية بالترويج لها.

وأشار الفقي، إلى ما قاله خلال كلمته في الأكاديمية الدولية للعلوم عن أهمية وجود مرشح عربي لـ"اليونيسكو" والسفيرة مشيرة خطاب خير من يمثل العرب لهذا المنصب.

وتابع: "أنه من خلال جولاته الخارجية وطبقا لما رآه الجميع أنه المنافسة ستكون بين مشيرة خطاب والمرشح الصيني.

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