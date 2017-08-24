«رونالدو» يُزين قائمة البرتغال لمواجهتي جزر فارو والمجر

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أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين الذين استدعاهم لمباراتي جزر فارو والمجر ضمن تصفيات مونديال 2018 في روسيا.

ومن المقرر أن تواجه البرتغال في 31 من الشهر الجاري، منتخب جزر فارو في مدينة بورتو، على أن تحل ضيفة على المجر، في الثالث من سبتمبر المقبل.

ويغيب عن القائمة ظهير برشلونة نيلسون سيميدو الموقوف لمباراة بسبب تراكم البطاقات، في المقابل يبرز بين المستجدين في القائمة، انضمام الظهير الأيمن فابيو كوينتراو المعار من ريال مدريد إلى سبورتنج لشبونة، والذي يقدم أداء بارزا في بداية الموسم.

كما يبرز في القائمة أيضا بيبي لاعب ريال مدريد السابق وبشكتاش الحالي، وكذلك انضمام المهاجم الشاب أرميندو تويه نا بانيا "بروما" البالغ 22 عاما، والذي انضم في يونيو الماضي لفريق لايبزيج الألماني.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

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حراسة المرمى: روي باتريسيو (سبورتنج لشبونة)، بيتو (جوزتيبي /تركيا) وبرونو فاريلا (بنفيكا).

خط الدفاع: برونو ألفيش (رانجرز/أسكتلندا) وسيدريك سواريس (ساوثهامبتون/إنجلترا) وإليسيو (بنفيكا) وجواو كانسيلو (إنتر ميلان /إيطاليا) وجوزيه فونتي (وست هام / إنجلترا) وبيبي (بشكتاش/تركيا) وفابيو كوينتراو (سبورتنج لشبونة).

خط الوسط: أندريه جوميز (برشلونة/إسبانيا) ودانيلو بيريرا (بورتو)، وجواو ماريو (إنتر ميلان/إيطاليا) وجواو موتينيو (موناكو/فرنسا) وويليام كارفاليو وأدريان سيلفا (سبورتنج لشبونة) وبيتزي (بنفيكا).

خط الهجوم: أندريه سيلفا (ميلان/إيطاليا) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي/إنجلترا) وبروما (لايبزيج) وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد/إسبانيا) ونيلسون أوليفيرا (نورويتش/إنجلترا) وجيلسون مارتينيز (سبورتنج لشبونة) وريكاردو كواريزما (بشكتاش/تركيا).

يذكر أن البرتغال تحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية بـ15 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف سويسرا المتصدرة.