نصائح هامة للحفاظ على جمالك هذا الشهر

كلّ مخاوفك بشأن بشرتك وشعرك وجمالك في شهر رمضان هي طبيعية، نتيجة قلّة الماء والتغذية، وبسبب السهر والإرهاق. لكن بإمكانك سيدتي المحافظة على جمالك ونضارة وجهك وحيوية بشرتك بسهولة، عبر اتّباع هذه النصائح، التي لن تحرمك من الاستمتاع بشهر رمضان.

1- احرصي على تناول وجبتي السحور والإفطار.

2- تناولي كوباً من اللبن خلال السحور، مع طبق من السلطة، لأنّ ذلك يساعد في ترطيب البشرة.

3- تناولي خلال وجبة الإفطار عصائر الفاكهة والخضَر، كالطماطم والجزر، فهي مصدر متجدّد للحيويّة والنشاط‏.ويجب تناول الفاكهة الطبيعيّة كغذاء أساسيّ، خلال وجبة الإفطار، لأنها تحمي البشرة من التجاعيد.

4- اجعلي الجزء الأكبر من غذائك، خلال شهر رمضان، من الأطعمة الغنيّة بالألياف والفيتامينات والحبوب والأملاح المعدنيّة، من أجل توفير أكبر قدر من التغذية المفيدة للبشرة ولصحّتها.

5- استغلّي فترة ما بين الإفطار والسحور بشرب الكثير من الماء لتعويض ما فقدته منها طوال فترة الصيام.

6- تناولي المكسّرات بكثرة، فهي تحتوي على الفيتامين الضروري لتجديد خلايا البشرة، ولتقليل مظهر التجاعيد. كذلك ينصح بتناول السّمك المشويّ مرّتين في الأسبوع، على الأقلّ، لإمداد الجسم بدهون الأوميجا 3 التي تعزّز إشراقة البشرة.

7- للحفاظ على رائحة فمك طيّبة خلال الصوم، احرصي على تناول كوب من الشاي الأخضر خلال السحور، فهو يحتوي على موادّ مضادّة للبكتيريا المسبّبة للرائحة الكريهة.

8- تجنّبي عند الإفطار تناول الأطعمة الدهنية الثقيلة والمشروبات الغازية حتى لا تُصاب البشرة بالبثور والالتهابات المزعجة.

9- ابتعدي عن الأطعمة المالحة جداً والنفّاذة والمخللات والبهارات، حتّى لا تُسبب تلك الأطعمة رائحة عرق كريهة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

10- حافظي على عدد ساعات نومك، بحيث لا تقلّ عن 8 ساعات للحدّ من ظهور الهالات السوداء قدر الإمكان، وتجنّبي وضع مكياج كثيف، من أجل أن تكون البشرة قادرة على التنفّس.

11- اهتمّي بالبشرة وترطيبها بشكل يوميّ، قبل النوم، وبعد استخدام منظّف مناسب لنوع البشرة، وبعد تدليك الوجه بشكل دائريّ، من الأسفل إلى الأعلى، واستخدام منظّف البشرة صباحاً ومساء.

12- احرصي على تقشير البشرةِ مَرَّةً واحدةً على الأقلِّ يومياًّ، للتَّخلُّص من طبقات الجلد الميِت والسماح لطبقات جديدة من الجلد بالظُّهور. ويُمكنك تقشير البشرة باستخدام خليط من السكَر وزيت الزيتون.

13- تجنّبي أشعة الشّمس المباشرة، عند الخروج نهاراً، خصوصاً ما بين الساعة 9 صباحاً و4 عصراً. واستعملي واقياً من الشمس بعامل حماية عالٍ (100 أو 50+)، على أن تكرري الدهن كلّ ساعتين.

14- افركي شفاهك مرّة في الأسبوع، واستخدمي خليط زيت الزيتون مع السكّر. وبعد الانتهاء من الفرك، ضعي مرطّب الشفاه المفضّل لديك للحفاظ على لون شفتيك الأحمر.

15- استخدمي بروتين الحليب الذي يُعطي نعومة فائقة للشعر وحيويّة. يمكنك وضع الحليب على الشّعر الرطب المغسول وتركه من 15 إلى 20 دقيقة، قبل شطفه بالماء الدافئ.