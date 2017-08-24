"التنسيق": 137 ألف طالب وطالبة بالدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم حتى الآن

كتب- محمد قاسم:

قال سيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، إن 137 ألف طالب وطالبة من الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم حتى الآن.

وأكد عطا في بيان صحفي، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى.

يذكر أن تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية انطلق من يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، بحد أدنى 60 % لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، 75% كحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.