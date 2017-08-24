الرئيس الألماني يصل إلى ليتوانيا ويعتزم زيارة الجنود الألمان

فيلنيوس - (د ب أ):

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الخميس إلى ليتوانيا في ختام رحلته عبر دول البلقان التي بدأها أول أمس الثلاثاء وتستمر أربعة أيام.

واستقبلت داليا جريباوسكايتي رئيسة ليتوانيا الرئيس الاتحادي بمراسم عسكرية في العاصمة الليتوانية اليوم.

ومثلما تناولت مباحثات شتاينماير في لاتفيا واستونيا خلال اليومين السابقين المخاوف الأمنية لمنطقة البلطيق في ظل الوجود العسكري الروسي في المنطقة الحدودية، من المحتمل أن تركز المحادثات في ليتوانيا على ذلك أيضا.

يشار إلى أن دول البلطيق تشعر بالتهديد بسبب الأزمة الأوكرانية وبسبب ضم شبه جزيرة القرم.

وسوف يزور شتاينماير غدا الجمعة الجنود الألمان المتمركزين في القاعدة العسكرية الليتوانية روكلا والذين يتم الاستعانة بهم هناك لحماية الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي "ناتو".

يشار إلى أن حلف الأطلسي أرسل كتائب كل منها مكون من ألف جندي إلى دول البلطيق الثلاث وإلى بولندا.

ويتولى الجيش الألماني الدور القيادي في ليتوانيا ويقود هناك قوة قتالية متعددة الجنسيات.