تحرير 15 محضرا تموينيا لمخابز مخالفة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حررت مديرية التموين بالوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمسة، اليوم الخميس، 15 محضرًا لمخابز مخالفةز

وقال وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، إن المحاضر بسبب مخالفات في إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو نقص عن الوزن القانوني.

أضاف السيد، استمرار الحملات التموينية، لضبط الأسواق والمخابز، واتخاذ اللازم حيال المخالفين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.