الحوثيون: سنساند جبهات القتال في اليمن بكل بقوة ودول التحالف ستتقسم

صنعاء - ( د ب أ):

أكدت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، إنها ستساند جبهات القتال في اليمن، بكل ما أوتيت من قوة، وأن دول التحالف العربي بقيادة السعودية ستتفكك إذا استمرت في البلاد.

جاء ذلك على لسان القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، خلال حشود جماهيرية بالعاصمة صنعاء.

وقال الحوثي" العدوان على اليمن سيفشل ولن يستقر في البلاد.. سنساند جبهاتنا بكل ما أوتينا من قوة، وعلى العدوان( التحالف العربي) أن يدرك أنه سيفشل ولن يستقر في اليمن".

وشدد الحوثي على أنه لا يمكن لما أسماها "ساحات الصد والوفاء والبذل والتضحية" المساومة أو التراجع عن مواجهة العدوان، مؤكدا على ضرورة استعادة الزخم الثوري في اليمن.

وقال إن "حشود اليوم التي نظمت في أربع ساحات على مداخل العاصمة صنعاء، هي رسالة الثورة والعزة والإباء"، لافتا إلى أن قوى العدوان ستتفكك وسيتصدع تحالفها ، وأن دوله ستتقسم إذا ما استمر العدوان على اليمن،( في إشارة إلى قوى ودول التحالف العربي).

ومنذ صباح اليوم توافد الآلاف من أنصار جماعة الحوثي، لأربع ساعات بالعاصمة صنعاء، ورفعوا شعار الجماعة، وهم يحملون أسلحتهم الشخصية، مؤكدين على ضرورة رفد الجبهات بالمقاتلين والمال والغذاء لحماية البلاد مما وصفوه بـ "العدوان وحلفائه".

وجاءت الفعاليات الحوثية، بالتزامن في اليوم نفسه، مع حشود كبيرة نظمها حزب المؤتمر الشعبي العام، بصنعاء، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، والذي دعا فيه خلال كلمة مقتضبة أمام الحشود ، إلى رفد جبهات القتال بعشرات الآلاف من المقاتلين، في حين أبدى بيان للحزب رغبته بالسلام والمصالحة الوطنية، مع عزمه على تقييم شراكته مع الحوثيين.