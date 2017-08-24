​وزير البيئة: "جزيرة الوراق ليست محمية طبيعية" 03:51 م الخميس 24 أغسطس 2017

كتبت- مادي غيث:قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن جزيرة الوراق كان تم إعلانها كمحمية طبيعية من خلال كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق آنذاك، وذلك بهدف حماية الصالح العام.وأضاف وزير البيئة، في تصريح لمصراوي، أن "الوراق حاليا ليست محمية وإنما هي منطقة إدارة بيئية، بمعنى أن البيئة تضع اشتراطات لتنميتها والتعامل معها".وأشار الوزير، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باستبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة من نطاق تطبيق قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها محميات طبيعية.وتضمن قرار رئيس الوزراء إزالة الجزر الآتية من قوائم "المحميات الطبيعية" القرصاية، والدهب، وردان الكبرى، وردان الصغرى، والقيراطيين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعى، والديسمى، والكريمات.ونصت المادة الثانية من القرار على "تعلن الجزر المشار إليها فى المادة السابقة كمنطقة إدارة بيئية، حيث يكون دور وزارة البيئة، وأجهزتها معاونة الجهات المختصة فى وضع الضوابط، والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها".

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