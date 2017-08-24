لا تعطي طفلك أكثر من وجبة واحدة في"الحضانة".. والسبب

كتبت- ميادة وسام:

تتسائل الكثير من السيدات حول النظام الغذائى الأمثل لطفلها، بخاصة اذا كانت مرأة عاملة وتضطر لترك طفلها في الحضانة لعدة ساعات.

نصح الدكتور مجدى نزيه ،رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية ، أن هناك4 وجبات يجب أن يتناولهم الطفل خلال اليوم بمعدل وجبة كل خمس ساعات بداية من سن سنتين، وبالتالى يجب أن تكون واجبة واحدة يصطحبها الطفل عند ذهابه ل "الحضانة". لأن أكثر من ذلك من الممكن ان تصيبه بالبدانة

وأكد ""نزيه" على ضرورة أن تكون هذه الوجبة تم اعدادها في المنزل، لضرورة الإبتعاد عن الوجبات الجاهزة، أو البسكويت الذى يصطحبه الأطفال، أو يتم توزيعه ببعض الحضانات، كما يجي أن تكون الوجبة بها عناصر الطاقة المتمثلة فى النشويات مثل الأرز والمكرونة أو العيش،و البروتينات مثل اللحوم الحمراء، والدواجن ومنتجات الألبان، أو البقوليات، إلى جانب السلطة الخضراء "خماسية"، والتى تحتوى على خمس ألوان.

وشدد "نزيه" على عدم اضافة أي وجبة أخرى للطفل أثناء وجوده في الحضانة الا في حالة بقاءه لفترة قد تصل 10 ساعات، وبخلاف ذلك يعتمد على وجبة واحدة فقط الى جانب العصائر والفاكهة.