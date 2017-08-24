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جامعة دبرتسن المجرية تمنح الدكتوراه الفخرية لبوتين

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مصراوي Masrawy

جامعة دبرتسن المجرية تمنح الدكتوراه الفخرية لبوتين

03:30 م الخميس 24 أغسطس 2017

جامعة دبرتسن المجرية تمنح الدكتوراه الفخرية لبوتين

جامعة دبرتسن

بودابست - (د ب أ):

منحت جامعة في دبرتسن، ثاني أكبر مدينة في المجر، الدكتوراه الفخرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الجامعة، في بيان اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني إنها أرادت إظهار الامتنان لضمها في برنامج ثنائي للابحاث النووية ،أدى إلى استخدام قدرتها البحثية في تطوير وحدتين جديتين في محطة " باكس " للطاقة النووية.

وأدت توسعة محطة باكس إلى انتقاد بسبب اعتماد المجر المتزايد على موسكو، وجرى اسناد المشروع لشركة روساتوم الروسية، وسيتم تمويل 80 بالمئة من تكلفة المشروع البالغة 12 مليار يورو (1ر14 مليار دولار) بقروض روسية.

ومن المتوقع أن يزور بوتين مدينة بودابست يوم الاثنين لحضور انطلاق بطولة العالم للجودو. ويزور بوتين المدينة بصفته الرئيس الشرفي لاتحاد الجودو الدولي.

ورفض بوتين دعوة لتسلم الدكتوراه في دبرتسنK 200 كيلومتر من العاصمة، وبالتالي سيتسلمها في بودابست ، بحسب صحيفة " نيبسافا ".

ومن المحتمل أيضا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء المجري المحافظ، فيكتور أوربان، خلال زيارة بوتين، ولكن لم يتم إعلان هذا رسميا.

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مصراوي Masrawy

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