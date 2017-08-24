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"مصر للطيران": نفاذ جميع تذاكر الحج لهذا العام

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مصراوي Masrawy

" للطيران": نفاذ جميع تذاكر الحج لهذا العام

03:36 م الخميس 24 أغسطس 2017

كتب- طه عبيد:

صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن جميع التذاكر التي طرحتها الشركة إلى جدة والمدينة المنورة لموسم الحج هذا العام نفذت تمامًا، والحجوزات التي تتم عن طريق شركات السياحة لتذاكر اشترتها من قبل.

وقال عزت في تصريحات صحفية، إن الشركة بذلت محاولات كثير لزيادة عدد رحلاتها إلى جدة والمدينة المنورة والخاصة بنقل ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة لكن حصلت على حصتها كاملة، والتي بلغت ٣٠٠ رحلة تقل ما يقرب من ٧٠ ألف حاج حتى آخر أيام رحلات الذهاب يوم السبت المقبل.

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