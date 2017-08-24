5 أنواع من الأصدقاء لا تسافر معهم

كتبت- هاجر حاتم:

السفر له ظروف وطقوس تختلف عن الأيام العادية، ليس للمتعة فقط، بل هو سبيل للتعلم، وتكوين العلاقات، واكتشاف أمور جديدة، لهذا كان اختيار رفيق السفر أمر مهم يؤثر بشكل كبير على الرحلة ككل.

نستعرض لك بعض شخصيات الأصدقاء التي لا يفضل السفر معها، وفقًا لما ذكره موقع neverlikeditanyway.

- الذي يدقق في تفاصيل الأمور، لأن السفر يعتمد بشكل أكبر على السرعة والتصرف على طبيعتك أكثر، والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة سيفسد متع كل الأشياء.

- الصديق الذي لا يتنازل عن الرفاهية، وتجده ينفق الكثير من الأموال على أمور غير مهمة، أو احراجك بطلب أمور غير مهمة بالفعل من العاملين بالفندق مثل تنظيف الغرفة باستمرار، أو طلب منظفات محددة.

- الصديق الذي لا يدفع، السفر يحتاج الكثير من المال، وعندما تصطحب معك أحد الأصدقاء الذي لا يتكفل بنفسه، سيفسد عليك متعتك، بسبب تكاسله عن الدفع للأمور الخاصة به ويحملك مصاريفه الشخصية.

- الانطوائي، لا يمكنك إجبار شخص في أن يتعرف على العالم من حولك إذا كان إنطوائي ويحب العزلة، هنا سيصعب عليك كثيرًا أن تصطحبه معك في الكثير من الأماكن.

- الكسول، وهو النوع الذي لا يرى في السفر أي متعة سوى الراحة والنوم، حيث سيفضل المكوث بالفندق، ولن يلتزم ببرنامج الرحلة.