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فوز لاعبات ذوي الإعاقة بأسيوط بالمراكز الأولى في بطولة المشروع القومي (صور)

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مصراوي Masrawy

فوز لاعبات ذوي الإعاقة بأسيوط بالمراكز الأولى في بطولة المشروع القومي (صور)

03:49 م الخميس 24 أغسطس 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

فازت لاعبات المشروع القومي لذوي الإعاقة بمحافظة أسيوط، بالمراكز الأولى في اللقاء الرياضي الختامي لمراكز المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة بنين وبنات على مستوى الجمهورية، التي أقيمت بمدينة 6 أكتوبر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

وقالت أسماء رزق، مدرب فريق أسيوط بنات إن فريق محافظة أسيوط بنات المشارك في البطولة صعد في تصفيات القطاعات على مستوى الصعيد، وشارك في البطولة ضمن 7 فرق تمثل مختلف المحافظات وضم الفريق اللاعبات:"آية محمد رفع الأثقال، ولبنى فايز وفاطمة عبدالحميد رفع الأثقال وتنس الطاولة وإيمان سليم وحنان محمد زيدان وزينب عدلي جري بالكرسي وجري أرجل سليمة".

وضم فريق كرة الطائرة نورا عبدالحليم، ورجاء حسين، وأسماء عبدالعال، وأسماء سيد، وأمل محمد سوايلم وحنان محمد.

وأشارت مدربة الفريق – في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، إلى فوز اللاعبة فاطمة عبدالحميد بالمركز الأول في رفع الأثقال تحت وزن 50 كيلو وفازت اللاعبة لبنى فايز بالمركز الثاني في رفع الأثقال تحت 70 كيلو، كما فازت اللاعبة هبة محمد بالمركز الثالث في رفع الأثقال تحت 75 كيلو وفازت اللاعبة سامية محمد بالمركز الثالث في مسابقة الجرى، أرجل سليمة كما فاز فريق الطائرة بنات بالمركز الثاني.

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