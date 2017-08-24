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بالصور.. محافظ الأقصر يتابع أعمال صيانة وترميم عدد من المدارس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يتابع أعمال صيانة وترميم عدد من المدارس

03:43 م الخميس 24 أغسطس 2017

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الأقصر - محمد محروس:

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، يرافقه طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم، عددًا من المدارس بمدن الأقصر والقرنة والبياضية برفقة مسئولي هيئة الأبنية التعليمية لمتابعة سير أعمال الصيانة والترميم التي تجرى بها لتحديد المدارس التي ستدخل الخدمة خلال العام الدراسي 2017/ 2018.

وشملت الجولة تفقد مقر الإدارة التعليمية بمدينة الأقصر، حيث المخزن الرئيسي للكتب المدرسية ومدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات، ومدرسة العوامية اللغات للتعليم المتميز، ومدرسة الحدادين الابتدائية بالضبعية، ومدرسة سعد زغلول الرسمية للغات بالقرنة، ومدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية بالرواجح، ومدرسة ياسر أبو عمار الابتدائية بالبياضية.

وأوضح مسؤول هيئة الأبنية التعليمية، أن أغلب هذه المدارس سينتهي العمل بها خلال شهر ديسمبر المقبل لتدخل الخدمة الدراسية بدء من الترم الثاني للعام الدراسي 2017/ 2018، غير أن بعض مدارس التعليم الأساسي التي تجرى بها أعمال توسيع ستدخل الخدمة الدراسية بمجرد بدء العام الدراسي مع عزل الجزء الذي تجرى به إنشاءات نظرًا لارتفاع كثافة الطلاب في بعض المناطق.

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