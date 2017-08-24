كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يلتقى نتنياهو
كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يلتقى نتنياهو
03:27 م الخميس 24 أغسطس 2017
جاريد كوشنر
تل آبيب - (د ب أ):
التقى كبير مستشاري البيت الأبيض،جاريد كوشنر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل آبيب اليوم الخميس، وذلك في إطار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يلتقى كوشنر، وهو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله مساء اليوم.
وقال كوشنر، في بداية اجتماعه بنتنياهو " الرئيس ملتزم للغاية تجاه التوصل لحل من شأنه إحلال الرخاء والسلام لجميع شعوب هذه المنطقة".
وحضر الاجتماع كل من جيسون جرينبلات، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومبعوثه للمفاوضات الدولية، ودينا حبيب باول، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشؤون الاستراتيجية .
يذكر أن محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ عام 2014.
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