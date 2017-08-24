ضبط سيارة تحمل 100 وحدة زريعة أسماك بلطي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الخميس، فى حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء فريد مصطفى نائب مدير أمن كفر الشيخ، وحكمدار المديرية، سيارة نقل تحمل على متنها كميات كبيرة من أسماك الزريعة المحظور صيدها، وتداولها وفقًا للقانون.

وبفحص السيارة، تبين أن رقمها "ل. د. أ 2731 " كفر الشيخ، بصحبة قائدها، محملة بحوالي 100 ألف وحدة زريعة أسماك بلطي صغيرة، محظور صيدها وتداولها وفقًا للقانون، وجرى التحفظ على السيارة، وتحرير المحضر رقم 17187 لسنة 2017 جنح مركز شرطة الرياض، مع إخطار هيئة الثروة السمكية لسرعة إيداع الزريعة بمزارعها واتخاذ الإجراءات اللازمة.