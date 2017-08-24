"تموين أسوان": طرح لحوم سودانية بسعر 85 جنيها للكيلو 03:29 م الخميس 24 أغسطس 2017

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أسوان - إيهاب عمران:قال حسام العربي وكيل وزارة التموين بأسوان، إن مديرية التموين أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عقب التأكد من وجود رصيد كافي من السلع الأساسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.وأضاف العربي، أن مديرية التموين وفرت في جميع الجمعيات والمجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من اللحوم السودانية بسعر 85 جنيهًا للكيلو, بالإضافة إلى خراف بلدية بسعر 60 جنيهًا للكيلو.ولفت وكيل التموين، إلى أنه تم إيقاف الإجازات للعاملين بالمديرية ومباحث التموين خلال أيام عيد الأضحى للقيام بتشديد الرقابة التموينية وتنظيم حملات مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمخازن لضمان توافر كافة السلع بالمواصفات والجودة المطلوبة.

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