بالصور.. افتتاح مشروعات قومية بتكلفة 115 مليون جنيه في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

افتتح اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات القومية بمدينة كفر شكر، بتكلفة 115 مليون جنيه.

وكان من ضمن المشروعات، ملعب كرة قدم سباعي، ومنجل على مساحة 60 متر طول وعرض 30 مترًا، وأيضا افتتاح محطة رفع مياه، بقرية كفر علي شرف الدين، بالإضافة إلى محطة فصل حديد ومنجنيز، في المنشأة الكبرى، ومحطة رفع في قرية الزمرانية.

ووضع المحافظ حجر الأساس لمحطة مياة مرشحة على مساحة 5 أفدنة، واختتم زيارته بتفقد مستشفى كفر شكر المركزي، التي من المقرر افتتاحها بداية 2018 المقبل.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح فرحات رئيس المدينة، والنائب خالد يوسف، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.