التموين: 200 % زيادة في عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

كتبت- عايدة رضوان:

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا عن موقف الأوكازيون الصيفي بعد 10 أيام منذ بدء فترة التخفيضات في منتصف أغسطس الجاري.

وكشف التقرير، وفقًا للبيان الصادر، الخميس، عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بنسبة تزيد عن 200% لتسجل 2614 محلًا مقابل 862 تقدموا حتى منتصف أغسطس الجاري.

وذكر التقرير، أنه تم تسجيل 272 مخالفة تتضمن 64 مخالفة لعدم وجود تصريح رسمي بالاشتراك في الأوكازيون، و203 مخالفة لمحلات أعلنت عن أوكازيون وهمي، و5 مخالفات لعدم استخدم اللغة العربية في الإعلان عن الأسعار .

ووجه وزير التموين، باستمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والمحلات المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من التزامها بشروط الانضمام لفترة الأوكازيون، وأهمها إعلان السعر قبل وبعد التخفيض.