أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التموين: 200 % زيادة في عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: 200 % زيادة في عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

03:21 م الخميس 24 أغسطس 2017

التموين: 200 % زيادة في عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

كتبت- عايدة رضوان:

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا عن موقف الأوكازيون الصيفي بعد 10 أيام منذ بدء فترة التخفيضات في منتصف أغسطس الجاري.

وكشف التقرير، وفقًا للبيان الصادر، الخميس، عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بنسبة تزيد عن 200% لتسجل 2614 محلًا مقابل 862 تقدموا حتى منتصف أغسطس الجاري.

وذكر التقرير، أنه تم تسجيل 272 مخالفة  تتضمن  64  مخالفة لعدم وجود تصريح رسمي بالاشتراك في الأوكازيون، و203 مخالفة لمحلات أعلنت عن  أوكازيون وهمي، و5 مخالفات  لعدم استخدم اللغة العربية في الإعلان عن الأسعار .

ووجه وزير التموين، باستمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والمحلات المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من التزامها بشروط الانضمام لفترة الأوكازيون، وأهمها إعلان السعر قبل وبعد التخفيض.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدًا.. وزيرا التموين والأوقاف يوقعان اتفاقا لتوفير لحوم الأضاحي

    أخبار

  • "المصيلحي": تقليص الحصة والشطب عقوبة فرض السلع على المواطنين

    أخبار

  • وزير التموين يعلن بدء المرحلة الثانية من "جمعيتي" بـ1217 منفذًا

    أخبار

  • التموين: إعادة هيكلة "القابضة للصناعات الغذائية" قبل دراسة قيدها في

    أخبار

إعلان

c177c4512b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حكاية «إيمان موسى» التي كرمها السيسي وفصلها وزير التموين

حكاية «إيمان موسى» التي كرمها السيسي وفصلها وزير التموين

«التموين» تطلق خدمة ميكنة السجلات التجارية

«التموين» تطلق خدمة ميكنة السجلات التجارية

وزير التموين: الإعلان عن الخطة التطويرية التفصيلية لكل محافظة قريبًا

وزير التموين: الإعلان عن الخطة التطويرية التفصيلية لكل محافظة قريبًا

المصيلحي: الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين على مستوى الجمهورية

المصيلحي: الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين على مستوى الجمهورية