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​وزير النقل يؤكد ضرورة تطوير المزلقانات ورفع كفاءة التشغيل

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مصراوي Masrawy

​وزير النقل يؤكد ضرورة تطوير المزلقانات ورفع كفاءة التشغيل

03:21 م الخميس 24 أغسطس 2017

​وزير النقل يؤكد ضرورة تطوير المزلقانات ورفع كفاءة التشغيل

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ضرورة تطوير مزلقانات السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الخميس، مع قيادات الهيئة القومية لسكك حديد ،وبحضور جميع الشركات المنفذة لمشروعات تطوير المزلقانات، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الوزارة بدفع معدلات تنفيذ الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات لرفع كفاءة التشغيل على الشبكة وزيادة معدلات الأمان على السكة.

وأكد عرفات ضرورة وضع نهاية لمشكلة المزلقانات، لافتا إلى أن التطوير يضم كل الجهات الخاصة بذلك (الشركات المنفذة - الاستشاري- الجهة المالكة وهي السكة الحديد)، لذا فأنه غير مسموح بتأخر أحد الشركات عن تطوير المزلقانات وفق الجدول الزمني.

واستعرض وزير النقل معدلات تقدم الأعمال في المشروع خلال الستة أشهر الماضية ليصل إجمالي ما تم تطويره إلى 252 مزلقانا.

وطالب الوزير بضرورة تطوير أسلوب إدارة هذا المشروع الهام مع ضرورة عمل محاضر تنسيق أسبوعية بين الشركات المنفذة وهيئة السكك الحديدية وإعطاء مهلة أخيرة الشركات المتأخرة في معدلات التنفيذ، مع ضرورة قيام اللجنة العليا بتسيير المشروع والتي تضم ممثلي وزارات النقل والري والأوقاف والتنمية المحلية لإزالة أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز.

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